Roma, 26 mag. (askanews) - "Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili.E che ha investito come pochi altri sull'apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l'opposto. Tanti, intensi ricordi". Lo dichiara su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, ricordando Ciriaco De Mita.