Ddl Zan, Letta: giochi politici in vista del voto su capo Stato

Roma, 28 ott. (askanews) - "Il Parlamento ha dimostrato di essere più legato a giochi politici che ad altro. Avevo detto, se ci mettessimo con la testa al Quirinale adesso, finiremmo per creare guai su qualunque provvedimento e di togliere concentrazione sulle cose da fare. Ieri chiaramente ci sono state le prove generali dei giochi poilitici in vista dell'elezione del capo dello Stato. Chi affronta questi temi con in testa giochi politici dimostra di avere il cinismo di chi non gli interessa tanto ciò per cui si fanno le leggi ma il fatto di stare lì seduto". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta a Radio Immagina."Di Quirinale - ha ribadito - si parli l'anno prossimo: adesso con tutte le cose che ci sono davanti, la legge di bilancio in particolare, concentriamoci sulle cose da fare per il paese. Si evitino questa serie di giochini politici, questi messaggi in codice incrociati".