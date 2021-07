Ddl Zan, Fico: auspico si arrivi presto a risultato condiviso

Roma, 3 lug. (askanews) - A ciscuno deve essere garantito "il proprio spazio, il diritto di essere sé stesso e di operare le proprie scelte" e "un contributo in questa direzione può essere fornito dalla proposta di legge, già approvata in prima lettura alla Camera e ora all'esame del Senato, per il contrasto dell'omofobia. Un provvedimento che interviene su questioni di grande rilevanza e delicatezza. E intorno al quale c'è un grande dibattito pubblico. L'auspicio è quello di arrivare presto a un risultato condiviso, tutelando chi è vittima di discriminazione". Lo scrive su Instagram il presidente della Camera Roberto Fico.