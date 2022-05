Ddl concorrenza, maggioranza unanime vuole evitare fiducia: al via voti commissione

Roma, 24 mag. (askanews) - Dalla riunione di maggioranza che si è svolta al Senato, su input del ministro ai rapporti col Parlamento Federico D'Incà, è emersa unanime - secondo quanto riferiscono fonti governative - la volontà dei gruppi di cominciare a votare in commissione per non disperdere il grande lavoro di mediazione e di approfondimento fatto fino a questo momento (i partiti vogliono evitare che si ponga la fiducia sul testo base).Sul testo dell'articolo due (balneari) e sulla mediazione proposta dal viceministro Pichetto Fratin, i gruppi - fanno sapere le stesse fonti - si riservano di fare ulteriori approfondimenti. Alle 15 in capigruppo si definirà il calendario. Il clima è stato molto collaborativo, il ministro D'Incà ha ringraziato tutti per il grande lavoro svolto.