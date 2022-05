Ddl concorrenza, Draghi scrive a Casellati: ok entro maggio

Roma, 20 mag. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha scritto una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Casellati a proposito del ddl concorrenza, bloccato in commissione.Letta la missiva, secondo quanto si apprende, la presidente Casellati l'ha girata alla Commissione Industria e a tutti i capigruppo. Sarà discussa nella prossima Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, in programma martedì alle 15.Nella lettera, sempre secondo quanto si apprende, Draghi ribadisce la richiesta di approvazione entro maggio, come già emerso nel Cdm di ieri sera.