Ddl bipartisan al Senato per 20 febbraio 'festa camici bianchi'

Roma, 29 apr. (askanews) - La Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha reso noto che la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della petizione promossa dalla Siae che ha avuto l'apprezzamento del Presidente della Repubblica, per istituire, a partire dal prossimo 20 febbraio, la "Festa dei Camici Bianchi": una giornata per ricordare e manifestare gratitudine a tutto il personale sanitario per il prezioso lavoro svolto a tutela della nostra salute nella lotta al Coronavirus.Nel corso della riunione di questa mattina, i gruppi parlamentari hanno chiesto alla presidente Casellati di elaborare il disegno di legge che verrà poi sottoscritto da tutti i capigruppo.Nel darne comunicazione, la Presidente del Senato ribadisce il suo sostegno all'istituzione della "Festa dei Camici Bianchi" come un "doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, generosità e professionalità di cui i nostri medici, i nostri infermieri e tutti coloro che operano in prima linea nei presidi sanitari si sono resi protagonisti nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia".