Covid:Delrio, 21 parametri corretti ma governo non si chiuda

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "I 21 parametri sono corretti perché la scelta è stata fatta da un comitato tecnico scientifico assolutamente di livello, competente in materia. Sull'indicazione di semplificare ci si può riflettere e invito il governo a non essere chiuso. È il momento di collaborare. Ma non serve fare polemiche, si può trovare una sintesi efficace". Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, questa mattina su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io . In merito alla vicenda Calabria per Delrio "indubbiamente ci sono stati degli errori da parte del Governo, hanno fatto una valutazione non adeguata. Ora ci sarà modo di rimediare, ci sono persone molto capaci e speriamo di fare presto e bene." (ANSA).