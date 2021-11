No green pass, Meloni: manifestare diritto sancito da Costituzione

Treviso, 23 nov. (askanews) - "Manifestare è un diritto previsto dalla nostra Costituzione, bisogna fare attenzione perché la percezione che in Italia non si possa manifestare se non si è d'accordo col Governo, ma si possa manifestare per tutto il resto, è qualcosa che lascia qualche interrogativo". Lo ha sottolineato la leader di FdI, Giorgia Meloni, nel corso del suo tour a Vaddobiadene, in provincia di Treviso.Tornando alle manifestazioni, Meloni ha aggiunto: "Se scendono in piazza contro i green pass sono dei pericolosi untori, se scendono in piazza per protestare contro la mancata approvazione del ddl Zan sono dei responsabili democratici. Io sono favorevole a delle norme che mettano delle regole alle manifestazioni purché valgano per tutti. In uno Stato democratico non può passare il principio che si protesta solo se si è a favore del Governo. Le persone che non sono d'accordo devono poter manifestare", ha concluso.