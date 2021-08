Rifiuti: Gasparri, solo Fi può risolvere problemi Roma

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Ha veramente ragione Guido Bertolaso, dicendo che senza nemmeno candidarsi a sindaco di Roma ha risolto il problema, momentaneamente, dei rifiuti della Capitale. La Raggi infatti dovrebbe inviare circa 150 tonnellate di rifiuti al giorno a Napoli, operazione che non si sarebbe potuta fare se il governo Berlusconi guidato dal nostro leader, con Guido Bertolaso impegnato nell'emergenza rifiuti campana, non avesse completato il termovalorizzatore di Acerra". Lo afferma Maurizio Gasparri di Fi. "Pertanto, mentre Roma si trova senza impianti adeguati per colpa anche, per non dire soprattutto, dall'amministrazione Raggi, è grazie al centrodestra, a Forza Italia, a Berlusconi e Bertolaso che Napoli ha degli impianti che certamente non hanno realizzato né i sindaci di sinistra, né la Regione di De Luca e tantomeno il pessimo De Magistris. È sempre Forza Italia l'unica realtà politica che risolve i problemi degli italiani. Da Roma a Napoli a tutti gli altri luoghi", conclude. (ANSA).