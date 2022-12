Manovra, Meloni: nessuna critica da Bankitalia su principali misure

Roma, 12 dic. (askanews) - "A me pare che Bankitalia in audizione alle commissioni competenti non abbia mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica, o diciamo un approccio critico, sulle nostre misure sul tema dell'auemento del contante e l'obbligo del Pos". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta Facebook. "Questa settimana l'Europa ha deciso di fissare il tetto del contante a 10mila euro, il doppio di quello deciso dal nostro governo", ha aggiunto.