D'Incà: su data referendum decideremo questa settimana

Roma, 3 mar. (askanews) - "Al momento è confermato, questa è la settimana in cui dovremo decidere, anche a seconda dei dati medici, se vogliamo mantenerlo o se diversamente posticiparlo e portarlo magari verso maggio". Lo ha detto a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, parlando del referendum sul taglio dei parlamentari."Per il Paese - ha spiegato D'Incà - quella del 29 marzo è una data importante, questo referendum è molto sentito, bisogna dare però la possibilità di avere un'adeguata campagna referendaria in tutto il Paese. Vedremo nelle prossime giornate di prendere una decisione per non ledere i diritti di nessuno e capire se è possibile farlo il 29, diversamente lo posticiperemo, lo potremmo fare insieme alle elezioni Regionali a maggio".