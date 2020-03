Varato il maxi-decreto "Cura Italia". Per l’opposizione è “privo di coraggio”. Conte si sente già il nuovo Monti

La maxi-manovra economica, sotto forma di un decreto legge formato ‘maxi’, che ieri sera ha varato il governo Conte gli spin di palazzo Chigi hanno voluto ribattezzarla ‘Cura Italia’. La memoria corre subito ai decreti che il governo Monti prese nel pieno della crisi finanziaria, economica e sociale che, fino a prima che scoppiasse la pandemia da Covid19, si riteneva la peggiore ‘catastrofe’ mai capitata all’Italia dal secondo dopoguerra in avanti.

Ma senza avventurarci in un parallelo tra Conte e Monti, magari finendo per dire che anche Conte – dato il consenso sempre crescente tra gli italiani – vorrà anche lui, presto o tardi, fondare un partito e ‘salire’ nell’agone politico, meglio esaminare, anche se in modo sommario, le misure e cercare di capire i problemi politici e legislativi susseguenti.

In arrivo un maxi-decreto legge da 22 miliardi, forse più, ma basteranno? Il rapporto deficit/Pil verso il 3,3%...

Ma di cosa stiamo parlando, in termini economici generali, rispetto alla manovra economica bis (come il Conte bis…) che il governo sta per varare? Si tratta di una manovra bis (quella ‘classica’, di autunno, dovrà lo stesso essere fatta) che vale 25 miliardi, cioè tre punti di Pil oltre il rapporto – in teoria, fino a ieri, invalicabile, secondo i parametri Ue – deficit/Pil fissato al 3% e che, quindi, lo porterà al 3,3% (+0,3%). D’altra parte, le previsioni che girano al Mef, cioè al ministero del Tesoro, sono più nere della notte: la recessione, già tecnicamente in corso, prevede un deficit che viaggerà, a fine anno, sempre che non peggiori, al 4%, un debito che schizza al 135% e un Pil che crolla, come un termometro impazzito, in una forchetta tra il -1% e il -3%.

Serviva, quindi, una cura da cavallo per cercare di risalire la china. Questa manovra bis lo è? In parte sì e in parte no. Se si considera che la manovra economica del 2019 sul 2020 era di 33 miliardi con un rapporto deficit/Pil all’1,9%, questa è una manovra importante che, al netto di quella ‘normale’ d’autunno, fa schizzare quel rapporto al 2,7%. Se, invece, si pensa che la Germania parla di 550 miliardi di manovra, l’Olanda di 90 e altri Paesi Ue andranno su quei numeri astronomici, beh, allora sì, è davvero poca cosa.

Sostegno all'economia

Si tratta, in buona sostanza, di un'iniezione di sostegno all'economia che comporta, da subito, una spesa da 22 miliardi e oltre, con – come corollario - la possibilità per il governo di emettere titoli di Stato, e quindi nuovo debito, fino a 25 miliardi nel 2020. La risposta del governo al sempre più probabile, e drammatico, crollo del Pil italiano vale anche più di una manovra economica classica: infatti, al netto del disinnesco delle famose clausole di salvaguardia (Iva e accise), che valevano 19 miliardi, nell'ultima legge di bilancio c'erano misure per 9 miliardi.

Inoltre, Gualtieri ha già annunciato nuovi interventi per spingere i cantieri e dare ristoro a chi sarà danneggiato dall'emergenza (la ‘seconda’ fase). Infatti, su 25 miliardi (20 di maggior deficit e 2/5 extra deficit) 15/16 partiranno subito mentre altri 12/13 arriveranno in un secondo tempo. In ogni caso, questa manovra ‘vale’ ben l’1,1% nel famoso rapporto deficit/Pil da sola e solo una Ue un tempo rigorista e ‘austera’ (stile Lagarde e Bce), ma ormai ‘terorrizzata’ e contagiata dal virus (oggi si riunirà il Consiglio europeo, domani i ministri delle Finanze dell’Ecofin, in mezzo il G7) può assicurare, come hanno già fatto la Merkel e Macron, all’Italia, che “avrà tutta la flessibilità che ha chiesto”.

Il durissimo braccio di ferro tra il Mef e altri dicasteri

E’, appunto, la manovra “cura Italia”, come la chiamano a palazzo Chigi, quella che ha preso forma ieri sotto la veste di un ‘maxi decreto’ monstre che, nelle limature finali, si aggira attorno ai 120 articoli, usciti dal cdm a singhozzi.

La discussione sulle misure è comunque avanti per tutta la giornata, sia nella maggioranza e con l'opposizione, sentita in teleconferenza sabato notte. Slitta il Consiglio dei ministri di ora in ora e si protrae per ore il pre-consiglio, la riunione tecnica preparatoria cui partecipa anche Gualtieri e altri ministri come Stefano Patuanelli (Mise) e De Micheli, che si conclude solo dopo uno sfiancante braccio di ferro tra il titolare del Tesoro e quelli di tutti gli altri dicasteri.

Infatti, in una scena che, di solito, si vede solo a ottobre, il ‘confronto’ tra il ministero che detiene i cordoni della borsa (il Mef) e i ministeri di spesa (tutti gli altri) è stato sfiancante e, a tratti, durissimo, tra recriminazioni e accuse, senza dire del ‘tira e molla’ tra Pd e M5S contro Iv che, a sua volta, voleva varare una manovra à la mode di Salvini: Italia viva lamenta che c'è troppo poco per autonomi e professionisti. Iv chiedeva, di fatto, esenzioni, franchigie e no tax area, di fatto, per tutt’Italia, proprio come la Lega…

Le opposizioni gridano contro norme “senza coraggio”

Il governo vorrebbe – o almeno ci prova a chiederlo - il sostegno dell'opposizione alle misure, in uno spirito da unità nazionale. La Lega, in realtà, ottiene la sospensione generalizzata dell'Iva fino a 2 milioni di fatturato e cassa integrazione anche per aziende piccolissime ma si vede respinta la proposta di rinviare plastic tax e sugar tax o di avere lo stralcio delle ‘cartelle’. “Su fisco, lavoro e famiglie non ci siamo”, dice anche FI mentre FdI è anche più dura.

Insomma, le opposizioni – la Lega in testa, ma anche FdI e FI – sparano subito contro il ‘maxi-decreto’ giudicandolo, di fatto, “carente e insufficiente”, che “crea un’Italia di serie B” e via dicendo fino al parossismo leghista che, con i suoi ‘esperti’ economici, dice che “servono migliaia di miliardi, non 25 e neppure 50, ma molti, moltissimi di più”.

Le principali voci di spesa della ‘manovrona’ puntano a aiutare in primis medici, lavoratori, famiglie, imprese

Ma di cosa constano le varie voci della ‘manovra bis’? In contemporanea al massimo allarme per la tenuta stessa del sistema sanitario in Lombardia, ormai al collasso, il governo ha varato molte misure importanti per frenare i contraccolpi economici dell'emergenza Coronavirus, ma anche per sostenere medici, lavoratori, famiglie, imprese. Innanzitutto, ovviamente la sanità: alberghi requisiti, cliniche private a disposizione degli ospedali pubblici, la creazione di fabbriche per produrre mascherine. “Nessuno sarà lasciato solo” assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, e poi: “Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese”.

La dura stilettata del ministro Boccia contro le Regioni

Conte mette in cima alle priorità proprio di “far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario”: “Siamo strenuamente impegnati” per questo, assicura, ed è “l'unica cosa che conta”. “Non è il momento”, osserva il presidente del Consiglio, di polemiche come quella della Regione Lombardia contro la Protezione civile. Durissimo, contro il governatore Fontana ma anche contro quelli del Sud (ieri quello della Sicilia, Musumeci, invocava “l’intervento dell’Esercito!”, persino il duro Emiliano e la tosta Santelli, governatori di Puglia e Calabria, si sono dissociati dalle parole di Musumeci in diretta su Rai 3…), il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia: “Serve senso dello Stato” e invece, denuncia, “ci sono avvoltoi che intendono spargere altri virus in un momento così delicato”.

Il potenziamento del sistema sanitario priorità di Conte

Le misure per il potenziamento del sistema sanitario sono in cima al decreto. Arrivano 1,15 miliardi per la sanità e 1,5 miliardi per la Protezione civile. Ci sono fondi per gli straordinari di medici e infermieri, la possibilità per i prefetti di requisire ospedali e altre strutture per le persone in quarantena, il potere per la Protezione civile e per il nuovo commissario straordinario per l'emergenza sanitaria di requisire strutture e mezzi per potenziare i reparti degli ospedali. Il neo-commissario, Domenico Arcuri (Bertolaso è andato a ricoprire quel ruolo per la sola Lombardia, tra gli inni di gioia del centrodestra e il disappunto di Renzi che, proprio come Salvini, lo voleva ‘super-commissario’ d’Italia mentre Conte non lo voleva per evitare – dicono i maligni – gli facesse ‘ombra’), potrà fronteggiare la grande carenza di mascherine e di altri macchinari di terapia intensiva anche avviando intere nuove linee produttive.

I principali sostegni a imprese, lavoratori, famiglie

Poi ci sono i sostegni alle imprese, a quelle che si sono fermate e quelle che continuano a lavorare. Per gli autonomi, inclusi i lavoratori del turismo e dello spettacolo – un settore che sta letteralmente stramazzando al suolo, come i librai - arriva una una tantum da 500 euro più rimborsi degli spettacoli saltati e sostegno all'editoria, ma per il settore della Cultura sono solo pannicelli caldi. Per tutte le aziende c'è la possibilità di usufruire per nove settimane di cassa integrazione in deroga. Infine, come annunciato, vengono rinviate le scadenze fiscali e vengono sospesi i mutui, fino a 18 mesi, per tutti coloro che siano in difficoltà economica, inclusi gli autonomi. Nasce un fondo “di ultima istanza” da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato meno di 10mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare. Chi ha continuato ad andare al lavoro a marzo avrà un bonus di 100 euro. Per le famiglie con i figli a casa arrivano congedi speciali retribuiti al 50% fino a 15 giorni o in alternativa un bonus baby sitter da 600 euro che salgono a 1000 euro per medici e tecnici sanitari, misure per proteggere gli autisti, i taxisti, i postini, etc.

Il problema di convertire in legge la ‘manovrona bis’ e tutti gli altri decreti con un Parlamento oggi contumace

Un problema non di poco conto è quando e come il Parlamento – ad oggi è prevista una semplice comunicazione del presidente Fico mercoledì 18 marzo e una generica convocazione solo il prossimo 25 marzo – convertirà sia la manovra bis che i tanti, altri, decreti. Alcuni ministri avevano ipotizzato l'ipotesi di due decreti legge (uno con le misure sanitarie, l'altro con le misure economiche), poi alla fine si è optato per il ‘maxi-decreto’, su cui verrà ovviamente posta la fiducia sotto forma di maxi-emendamento, nelle Camere, al dl medesimo, ma resta il problema del sovraffollamento di decreti legge in un Parlamento che sta già lavorando a ritmi ridottissimo.

A partire dallo scoppio dell'emergenza coronavirus il Governo ha già varato un decreto legge (n. 6/20) il 23 febbraio, già convertito il 5 marzo, quando le Camere funzionavano ancora regolarmente. Un secondo decreto legge con sospensione di vari termini (n. 9/20) è stato pubblicato il 2 marzo. Un terzo decreto legge sulle restrizioni delle attività dei tribunali (il numero 11/20) è stato pubblicato l'8 marzo. Un quarto decreto legge con le misure per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 (n. 16/20) è stato pubblicato venerdì 13 marzo. Quello di ieri sarà, dunque, il quinto decreto legge approvato durante la crisi coronavirus. E in previsione c’è n’è, a giorni, uno politico. Il Governo, infatti, sentirà in queste ore i leader di maggioranza e di opposizione, le Regioni, i Comitati per il 'Sì' e per il 'No' sul delicato tema del rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari (previsto ab initio il 29 marzo), come delle elezioni regionali e comunali, che erano previste, in teoria, alla metà di maggio. Dovrebbe tenersi il primo, il referendum, il 22 novembre, e le seconde tra metà ottobre e metà novembre, ma servirà, appunto, un altro decreto legge, se non ben due diversi.

Ma un Parlamento colpito da malati e positivi al tampone (tre deputati, un questore, due viceministri, forse altri ancora) avrà mai il numero legale previsto in Costituzione all’art. 64 comma III (maggioranza dei componenti e maggioranza dei presenti, ove non ne sia espressamente richiesta un’altra, ‘assoluta’ o ‘qualificata’ che sia), per prendere le decisioni che deve e convertire tutti i decreti?

Il rischio, dunque, è duplice: sia che i lavori parlamentari - che già l’ultima volta hanno lavorato a ranghi ridotti (per accordo di tutti i gruppi si sono presentati solo la metà dei parlamentari: 332 deputati, 221 senatori i presenti) - si ingolfino fino a non essere più gestibili è concreto, reale. Inoltre, c’è appunto il problema del numero legale che la falcidia di malati dentro il Parlamento potrebbe causare. Solo che, a chi – come il Pd, la Lega, FdI, +Eu – propone il ‘voto a distanza’ (cioè da casa), i presidenti delle Camere, Fico e Casellati, stanno opponendo un ferreo e deciso ‘no’. Il problema, però, resta e non sarà di facile soluzione… Il costituzionalista dem Stefano Ceccanti, e altri come lui, da Francesco Clementi a Salvatore Curreri, ma anche altri esponenti politici, hanno deciso di ingaggiare una ‘battaglia culturale’ per ottenere che le Camere, in una condizione straordinaria come quella che vive il Paese, ‘innovino’, anche rispetto alla loro lunga e vetusta ‘tradizione’. Sarebbe forse, un segnale positivo o, forse, negativo? Chi può dirlo.