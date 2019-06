Csm: Mattarella, riforme necessarie

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - C'è la necessità "di modifiche normative, ritenute opportune e necessarie, in conformità alla Costituzione". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Csm pur sottolineando che tocca "ad altre istituzioni discutere ed elaborare eventuali riforme che attengono a composizione e formazione del CSM". "Viene annunciata - ha aggiunto il presidente Mattarella al plenum - una stagione di riforme sui temi della giustizia e dell'ordinamento giudiziario in cui il Parlamento e il Governo saranno impegnati. Il Presidente della Repubblica potrà seguire - e seguirà con attenzione - questi percorsi ma la Costituzione non gli attribuisce il compito di formulare ipotesi o avanzare proposte. Il CSM, peraltro, può - ed è, più che opportuno, necessario - provvedere ad adeguamenti delle proprie norme interne, di organizzazione e di funzionamento, per assicurare, con maggiore e piena efficacia, ritmi ordinati nel rispetto delle scadenze, regole puntuali e trasparenza delle proprie deliberazioni".