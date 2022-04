(ANSA) - ROMA, 20 APR - La maggioranza alla Camera si è accordata, in sede di Comitato dei nove, per togliere dalla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm il sorteggio dei collegi per l'elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. L'emendamento sarà portato in Aula. Lo hanno riferito ai cronisti i membri del Comitato dei nove, e il relatore Eugenio Saitta. (ANSA).