Csm,Di Matteo si candida con Davigo:'serve spallata definitiva'

Roma, 26 giu. (askanews) - Con l'obbiettivo di "invertire la rotta e dare la spallata a un sistema non più tollerabile, un cancro che ammala la magistratura", il pm palermitano Nino Di Matteo si candida al Csm sostenuto da AeI, corrente guidata da Pieracmillo Dabvigo, per le elezioni supplettive per i due seggi riservati ai pubblici ministeri rimasti liberi per le dimissioni dei membri togati Luigi Spina e Antonio Lepre, in conseguenza dello scandalo Palamara"Ho deciso - spiega Di Matteo al fatto Quotidiano- di accettare l'invito con la speranza e l'entusiasmo di dare un contributo alla spallata definitiva a un sistema non più tollerabile: le correnti sono diventate cordate di potere non solo interne, ma anche esterne alla magistratura e condizionano la carriera, e talvolta il lavoro quotidiano del magistrato. Non sono iscritto a AeI, non sono iscritto a nessuna corrente e non è mia intenzione farlo. Però nutro una profonda stima nei confronti dei colleghi Ardita, che conosco da molti anni, e Davigo: hanno dato una nuova impronta alla consiliatura, decidendo come gruppo di rivolgersi a componenti esterni come me, a candidati non iscritti. È la strada maestra: l'a c c es s o agli organi di autogoverno così come a quello dei ruoli direttivi dell'Associa zione nazionale magistrati non possono essere condizionati dal criterio dell'appartenenza a correnti".Di Matteo, inoltrem, si dichiara contrario al sorteggio quale metodo per la scelta da parte del Csm dei capi di Procure e Tribunali. "Io personalmente - dice- non la condivido. Allo stato è incostituzionale. A me sembra poi devastante, istituzionalmente e culturalmente, che passi il messaggio che chi quotidianamente amministra la giustizia non sia in grado di scegliere i suoi rappresentanti. Quelle che io definisco "deviazioni clientelari"non si curano solo con espedienti legislativi. Siamo di fronte ad un problema più alto, di etica e dignità professionale: quella che dobbiamo recuperare.