Draghi “non può confrontarsi solo con il Pd”, il centrodestra chiede un incontro. Meloni: “Non vogliono andare alle urne, ci temono”

Le forze di centrodestra di governo riunite a Villa Grande intendono chiedere un incontro al premier Mario Draghi. "Il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ragione dopo una crisi causata dallo strappo di Giuseppe Conte e dalle provocazioni del Partito democratico". Nella residenza romana di Silvio Berlusconi sono riuniti a pranzo, oltre a lui, il leader della Lega, Matteo Salvini e i suoi capogruppi parlamentari Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani e i capigruppi azzurri Paolo Barelli e Annamaria Bernini, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli rispettivamente segretario e presidente dell'Udc e Maurizio Lupi di Noi con l'Italia.

A inizio giornata Draghi ha ricevuto Letta a Palazzo Chigi e si è recato poi al Quirinale per incontrare Mattarella. Il Pd marca stretto il premier, a tutti i livelli e con tutti i protagonisti di questi giorni, perché spera di trovare un modo per tenere in piedi il Governo. In quest'ottica rientrerebbe la visita del segretario Pd. I temi affrontati sono segretissimi, e nessuno sembra voler svelare le proprie mosse: "Non è il momento dell'improntitudine - viene spiegato - serve serietà".

Dalla riunione del leader Salvini con i suoi ministri e sottosegretari si conferma "grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza. L'auspicio è garantire all'Italia soluzioni all'altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese". "A sentire la stampa sembra che tutta l’Italia stia supplicando Draghi di rimanere - scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni -, come se questo governo fosse nel cuore di tutti gli italiani. Però poi la stessa stampa avverte che se si votasse stravincerebbe chi sta all'opposizione. Tipiche dissonanze cognitive della sinistra. Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto...", e posta un sondaggio di Swg che dà Fdi al 23,8 per cento. "Ecco spiegato perché la sinistra ha così paura delle elezioni".

Mercoledì si ripartirà da Palazzo Madama per quella che appare la giornata più dura dalla nascita del governo dell'ex banchiere centrale. Iniziano infatti alle 9.30 le comunicazioni del premier, e la giornata dovrebbe terminare alle 19.30 per passare alla Camera il giorno successivo. Il timing della giornata prevede anche, sempre che le condizioni lo permettano, una pausa alle 10.30 per la consegna del discorso del presidente alla Camera. L'Aula del Senato riprenderebbe intorno alle 11 con la discussione generale di circa 5 ore. Verso le 18.40 potrebbe iniziare la chiama.

Moody's: “Crisi aumenta il rischio di elezioni anticipate”

L'esito del voto di fiducia di mercoledì al Governo "è altamente incerto, ma i recenti eventi sono negativi per il credito e aumentano il rischio di elezioni anticipate". Anche se Draghi rimarrà premier, "l'attuazione delle politiche sarà più difficile in vista delle elezioni, in particolare per le politiche necessarie per sbloccare la terza rata dei fondi di risanamento dell'UE". Lo scrive Moody's secondo cui "Il governo potrebbe anche avere difficoltà a trovare un accordo sul bilancio 2023, che dovrà presentare alla Commissione europea entro ottobre, o su politiche per gestire i rischi legati alla dipendenza dell'Italia dal gas russo".

L'agenzia di rating prevede che "il governo lotterà sempre di più per raggiungere le tappe fondamentali delle riforme". Inoltre, si legge, "le sfide cresceranno perché gli obiettivi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) diventeranno più quantitativi dal 2023 in poi, lasciando meno spazio all'interpretazione". Secondo Moody's poi "la diminuzione dello slancio degli investimenti e delle riforme quest'anno indebolirà l'economia mentre un potenziale arresto del gas proveniente dalla Russia pone rischi materiali per l'attività economica dell'Italia". L'agenzia di rating ricorda quindi di aver rivisto a maggio la previsione di crescita dell'Italia per il 2022 al 2,2% dal 4,3% prima dell'invasione dell'Ucraina (Caa3 negativo). "È probabile che il ritorno dell'instabilità politica e il mancato raggiungimento degli obiettivi Pnrr - si legge ancora - indeboliscano la fiducia degli investitori in un momento in cui il governo ha bisogno che gli investitori svolgano un ruolo maggiore nel mercato del debito italiano nel contesto della normalizzazione della politica monetaria della Banca centrale europea". Alla luce di questa situazione, conclude Moody's "l'aumento dei costi di finanziamento inizierà a invertire i miglioramenti nell'accessibilità del debito che abbiamo visto nell'ultimo decennio, sebbene i costi per interessi rimarranno bassi rispetto agli standard storici".