La crisi di governo, lo strano silenzio dei leader rotto solo da Zingaretti

Mentre l’ultimatum di Mattarella per una svolta nella formazione del nuovo governo si avvicina (il termine scade martedì sera), i leader stanno inaspettatamente in silenzio. Nessun segnale da Salvini e Di Maio che solitamente sui social si fanno sentire. E mentre nella giornata politica di oggi non ci sono appuntamenti ufficiali fra le parti in campo, a rompere il silenzio è stato il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

Zingaretti: bisogna ascoltarsi a vicenda

"Bisogna ascoltare a vicenda le ragioni degli uni e degli altri, sino a oggi non è stato così, mi auguro che accada nelle prossime ore", dice Zingaretti e lo fa rivolgendosi al Movimento 5 Stelle.

"Almeno io continuo a lavorare per una soluzione seria - continua - Si può e si deve andare avanti nel rispetto delle idee di tutti". Poi specifica che "serve un governo di svolta" che metta al centro "sviluppo, lavoro, Europa". Sui suoi punti fermi il segretario non è disposto a cedere: "Difendo idee e dignità del Pd".

Poi torna sull'ordine del giorno, in vista di un possibile accordo da esporre al presidente Mattarella: "Serve discontinuità sui contenuti e sulla squadra". E sottolinea: "Ci vuole un programma condiviso e comune, né programmi paralleli né un contratto".

Si cerca una soluzione: le posizioni in campo

Luigi Di Maio invoca Giuseppe Conte premier: "E' l'unico nome in campo". Nicola Zingaretti ribadisce il no e risponde che il Pd non è disposto ad andare al governo con il M5s per tappare i posti lasciati vuoti dalla Lega: "L'Italia non capirebbe un rimpastone del governo caduto". I partiti hanno ancora un giorno per dare un'indicazione al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma, come ammette il segretario Pd dopo aver sentito al telefono il capo M5s, "una soluzione ancora non c'è". Non è ancora ufficialmente spento neanche il "forno" M5s con la Lega. Tanto che circolano ipotesi su un possibile incontro tra i vertici dei due partiti. L'ipotesi di ritorno al voto esiste. Ma è forte il pressing di Dem e pentastellati sui loro leader per l'intesa: se i M5s non cederanno a un nome terzo, l'idea di un "Conte 2" (magari senza Di Maio) ha molti sponsor tra i Dem. Nelle prossime ore si attendono importanti novità.