[Il caso] Crisi di Governo conclamata e congelata… fino a lunedì. Salvini chiede teste, ministeri e la modica del Contratto

Teste e poltrone, tre almeno, una sicuramente quella del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. E poi il programma, o meglio, il contratto di governo: quello del giugno 2018 va stracciato perchè è stato superato dai fatti e dalle percentuali. Era figlio di una stagione in cui il Movimento 5 Stelle aveva conquistato il 33% dei consensi e la Lega il 17. Adesso i pesi specifici sono ribaltati e questo vuol dire che gli italiani hanno indicato quale strada vogliono prendere. “Quella del fare, presidente Conte: una riforma della giustizia vera; opere, grandi e piccole, ma che non possono più perdere tempo con un ministro dell’ambiente che nega i permessi (senza le Via i cantieri non possono neppure essere pensati, ndr), che dice no alle trivellazioni che invece portano lavoro e pil, no agli inceneritori che libererebbero Roma dall’immondizia; gli italiani chiedono di tagliare le tasse e abbassare il costo del lavoro ma questo non si può fare se si punta i piedi sul reddito di cittadinanza e il salario minimo…”. Ha parlato tutto di un fiato Matteo Salvini quando s’è trovato davanti il premier Conte. Cinquanta minuti di colloquio, dalle 19 e 10 alle 20, prima di partire per Sabaudia dove ha iniziato così il Beach Tour 2019, una serie di date lungo le località turistiche del sud Italia che è sempre sembrato, fin da quando è stato pensato, una nuova campagna elettorale.

Già in campagna elettorale

Qui, dal palco della città della bonifica fascista, il simbolo non solo dal punto di vista urbanistico di cosa è stato il ventennio di Mussolini, Matteo Salvini ha spiegato cosa succederà adesso. “Non mi interessano rimpastini e rimpastoni, il fatto è che se non si possono più fare le cose, è inutile andare avanti. Io voglio governare il Paese dei Sì altrimenti la chiudiamo qua, da adulti”. Qualche giorno per trattare. “Ne riparliamo lunedì - ha promesso alla piazza che non lo faceva neppure andare avanti dagli applausi - altrimenti vorrà dire che inizieremo certi colloqui…”. Quelli al Quirinale, la consultazioni che chiudono la fase di un governo e rappresentano i primi passi di quello nuovo, che verrà.

L’ultimo status del governo Lega-5Stelle è un inedito assoluto. Una matassa di contraddizioni, tanto per cambiare. Da ieri alle 12.30 quando il Senato ha bocciato la mozione 5 Stelle a favore della Tav in una sorta di tutti-contro-il-Movimento, siamo alla crisi di governo conclamata. Ma congelata. Fino a lunedì, pare. Quando Luigi Di Maio avrà finito di esaminare le opzioni messe sul tavolo dall’alleato Salvini. Con la mediazione del premier Conte. E l’osservazione vigile e attenta del Presidente della Repubblica. Opzioni che chiedono il cambio di almeno due ministri su una richiesta di tre, Toninelli (Infrastrutture), Trenta (Difesa) e Costa (Ambiente). E la modifica radicale del Contratto di governo.

La mozione dell’orgoglio 5 Stelle

La replica di Di Maio è arrivata quasi a mezzanotte, affidata ad un lungo post su Facebook con cui ha rivendicato “con orgoglio” il No alla Tav della mattina, e tutti gli altri No pronunciati in questi 14 mesi di governo in difesa dell’ambiente e i Sì alla lotta alla corruzione, agli sprechi, agli abusi. Di Maio si è aggrappato alla stella più bella del Movimento, quella dell’ambiente, per scrivere la mozione dell’orgoglio. Che assomiglia tanto però a quella del requiem del governo giallo verde. “Abbiamo il dovere storico di difendere il nostro ambiente e di guardare avanti, di riempire il futuro di Sì per noi stessi, per la nostra vita, per i nostri figli e nipoti” ha scritto Di Maio che poi vuol dire “energie pulite, la riconversione energetica che produce posti di lavoro rispettando la natura, cioè rispettando l’umanità. L'ambiente è la nostra stella, perchè la vita è la nostra stella. Va conservata, difesa, amata”. In conclusione, se Salvini vuol mettere in programma le autorizzazioni alle trivelle in mare e quelle per gli inceneritori dei rifiuti, le loro strade si dividono qui. Di Maio e il Movimento proveranno a ripartire dall’ambiente appunto. Anche se sembra un po’ tardi tentare di fare Greta Thunberg dopo che lo stesso Di Maio ha firmato in un anno almeno una dozzina di condoni edilizi, ambientali e fiscali.

Una giornata iniziata alle 9

La “crisi di governo conclamata ma congelata” è esattamente ciò che resta sul taccuino consumato di una giornata iniziata alle 9 del mattino a palazzo Madama e conclusa intorno a mezzanotte, quando l’Italia ha finito di ascoltare in diretta Facebook, streaming vari ma anche tv, l’editto di Salvini da quel di Sabaudia e la risposta di Di Maio. Una giornata che si è affacciata sul burrone della crisi di governo come mai prima d’ora. Ed è e resta ancora lì. Più verso il precipizio che verso la terra ferma. E diciamo subito che se anche questa volta dovesse finire con un “cinque” a favore di telecamere o qualche dichiarazione congiunta per celebrare l’accordo ritrovato, vorrebbe dire che il Movimento ha rinunciato all’anima pur di conservare il potere.

L’ultimo Consiglio dei Ministri

Che la fiction infinita fosse arrivata alle battute finali è diventato improvvisamente chiaro anche al premier Giuseppe Conte nel consiglio dei ministri di martedì sera, l'ultimo prima della pausa estiva. Luigi Di Maio aveva lavorato e ottenuto un paio di risultati importanti: il decreto sulle crisi aziendali con un road map di garanzie simile per tutti; il decreto per i rider e i lavoratori non protetti; la bella notizia del salvataggio della Pernigotti. Poteva essere l'occasione, forse l'ultima, per invertire una curva negativa da settimane (M5s è al 14%). Ma Salvini gliel'ha negata. E alla riunione a palazzo Chigi mancavano sia Giorgetti che Salvini. Il Capitano aveva deciso di andare ad Arcore per un comizio (“non è colpa mia se palazzo Chigi cambia in continuazione gli orari”) e alle 21 mentre il governo era riunito, lui era lì con i fans urlanti: “Manda a casa i 5 Stelle... vai da solo”. Conte ha dovuto con rammarico congelare tutte le decisioni, “approvati. Questi testi andranno in Gazzetta il 28 agosto”. Ma alcuni ministri presenti alla riunione hanno avuto la sensazione netta che la crisi era più vicina. Si capisce meglio, adesso, anche il messaggio veicolato a tarda notte da fonti vicine al premier: “Il voto sulle mozioni Tav non impegna in alcun modo il governo. E' invece un modo per riportare il Parlamento alla sua necessaria centralità”.

Sull’abisso

La centralità è stata così tanto ribadita che quello che è successo ieri mattina a palazzo Madama tra 9 e le 12.30 ha portato il governo alla crisi. D'altra parte, tra la drammatizzazione quotidiana operata dagli uomini della Lega ("basta No, servono Sì"; la manovra deve essere "coraggiosa e non il gioco delle tre carte") e le punzecchiature dei 5 Stelle ("è un reato aver dato un passaggio sulla moto d'acqua al figlio del ministro" cit Costa; "Salvini è un nano sulle spalle di giganti che lavorano" cit Toninelli) la crisi di governo è stata negli ultimi due mesi il convitato di pietra di ogni riunione, capannello, scambio di opinione tra addetti ai lavori. Era tema che gonfiava per tutto il giorno fino a sgonfiarsi ogni giorno con un tweet, una frase, una pacca sulla spalla. Quasi quasi da non crederci più.

Martedì sera è cambiato tutto. Per tutto il giorno la Lega ha mandato in giro i suoi emissari per convincere i vari gruppi parlamentari che hanno scritto mozioni a favore della Tav (Pd, Forza Italia, +Europa, Fratelli d’Italia) ad uscire dall'aula per rendere plastica la spaccatura. Il sogno leghista era vedere un'aula mezza vuota con i 5 Stelle che votano contro la Tav, quindi contro la Lega e il governo, e vincono perchè hanno più senatori della Lega. In alternativa, gli stessi emissari hanno seminato il panico, specie tra i 5 Stelle, “in 48 ore Salvini aprirà la crisi”.

Le votazioni, la spaccatura, il banco i governo

Le quattro mozioni a favore della Tav (Pd-Socialisti, + Europa, Forza Italia e Fratelli d'Italia) sono passate tutte con 181 voti a favore e 109 contrari. A specchio, ha avuto lo stesso gradimento la mozione orgogliosamente No Tav dei 5 Stelle. La Lega ha votato il testo del Pd, ridotto all’osso e ripulito degli attacchi al governo, “avanti con il cantiere e tutte le grandi opere”. Al di là dei numeri, il divorzio del Salvimaio è stato decretato dalle parole. E da certe "fotografie", come quella del banco di governo: sul lato sinistro, guardando la Presidenza, stavano stretti seduti uno accanto all'altro i ministri leghisti: Bussetti, Bongiorno, Centinaio, Salvini e Stefani. Poi la sedia vuota di Conte, speso viene occupata ma ieri è rimasta simbolicamente vuota, utile anche a creare distanza. Sulla destra, ugualmente stretti uno accanto all'altro Di Maio, Fraccaro, Toninelli, Lezzi. La spaccatura è stata evidente quando il sottosegretario Garavaglia (Lega) e il sottosegretario Santangelo (M5S) hanno dato le indicazioni di voto. Uno contro, l’altro a favore. Gli opposti nello stesso governo. Non è più possibile.

“La responsabilità politica e le conseguenze”

Le parole che hanno cambiato - o sembra aver cambiato - il passo alla fiction, sono state quelle del capogruppo leghista Massimiliano Romeo. Uno squarcio improvviso la melina di questi due mesi. “Chi vota No alla Tav ed è nel governo che dice Sì, apre una questione politica delle cui conseguenze si assume la responsabilità”. Un passaggio logico, scontato, che diventa una bomba nel momento in cui viene pronunciato in aula dal capogruppo della Lega.

Nei banchi della Lega è esploso l'applauso, quasi liberatorio. E' noto come l'80 per cento della base e il 90 per cento dei parlamentari eletti non riescono più a trovare un senso a questo governo. Nelle altre parti dell'emiciclo è calato il gelo, soprattutto tra i 5 Stelle. Le urne adesso sarebbero per loro uno sterminio.

Il gelo e la distanza tra Salvini e Di Maio

Alle 12 e 30 le votazioni finali. Salvini e Di Maio, distanti tre metri uno dall'altro, non si sono incrociati neppure per sbaglio. E tutti hanno cominciato a chiedere: allora, se c'è un fatto politico nuovo, è crisi di governo? Salvini si è raccomandato con i suoi: "Mi raccomando, non andate lontano, restate in zona". Cioè in Italia, a portata di treno o aereo. Entrambi i vicepremieri si sono dileguati, uno da una parte, uno dall'altra. Il problema è che dalle 13 alle 21 di ieri sera c'è stato il black out totale delle informazioni. Telefoni staccati, risposte negate, altre di circostanza. Neppure una diretta Facebook, una foto su Instragram e un twitter. “Crisi? Queste sono valutazioni che fa Salvini, di certo la Lega pone un problema politico ai suoi partner di governo” ha risposto Romeo, il più loquace. Un’altra fonte di governo è stata più esplicita: “Con questa mozione contro la Tav i 5 Stelle hanno perso lucidità e controllo politico. Hanno cercato di mettere una pezza a questa stia ma hanno fatto ancora peggio del buco. Il dramma è che non se ne rendono conto, sono inconsapevoli. Poco fa - continua la fonte di governo - ho incontrato Giarrusso e la Grillo che scherzavano, parlavano di tempesta in un bicchiere d’acqua. Non sono consapevoli del problema che hanno creato. Ora il punto è che Salvini chiederà almeno la testa di Toninelli e poi quella che una volta si chiamava verifica di governo”.

Appena due giorni fa la fiducia sul dl Sicurezza

Non tutti inconsapevoli se un esausto Stefano Patuanelli, capogruppo 5 Stelle al Senato, nel pomeriggio ancora in ufficio, a chi gli augurava “buon lavoro”, esibiva il più chiaro dei gesti scaramantici. “E dire - scrollava la testa - che due giorni fa questo governo ha avuto una fiducia di 160 voti, e mi mangio ancora le mani di non essere arrivato a 161, sul decreto sicurezza bis. Quando hai digerito, superato uno scoglio del genere, come si fa ad aprire una crisi per la Tav….”. Anche Di Maio è stato muto dopo le votazioni. A palazzo Chigi uno, a casa a risposare l'altro (Salvini). “Uno aspetta che parli l’altro, stasera” è stata l'unica indicazione strappata agli staff. Salvini a Sabuadia. Di Maio al Senato dove era in programma la congiunta con i gruppi. All’ordine del giorno: “Aggiornamenti sulla situazione politica”. Per molti una sorte di “processo” al leader. “Siamo al 14%. Se non ora quando?” chiedeva ieri il No Tav Alberto Airola.

La drammatizzazione

Salvini è salito sul palco a Sabaudia alle 21.30. Fino a allora è stata una continua drammatizzazione. Il silenzio, appunto. I telefoni spenti. La cancellazione di alcune date del Beach Tour (Anzio ieri, un paio di lidi in Abruzzo oggi) ma soprattutto gli scenari sulla crisi. Sarà “parlamentare”, “extraparlamentare”, “si vota il 6 ottobre, no il 13 ecco perchè”, “cosa fa Mattarella?”, “il Presidente è già a Palermo”, “no è rimasto”, “non si può aprire una crisi a Parlamento chiuso”, “governo di transizione per andare al voto”. Saltano una dopo l’altra prima la conferenza stampa di saluti del presidente Conte prevista stamani alle 11. Poi la riunione dei parlamentari 5 Stelle con Di Maio che doveva essere in contemporanea con il comizio di Sabaudia. Per Conte e Di Maio c’è molto da chiarire prima di fare annunci in pubblico. Salvini ha dettato le condizioni. Tocca a loro rispondere. Una giornata d’inferno. Oggi non sarà da meno. Salvini ha già chiarito che non incontrerà Di Maio. Però resta a Roma. Possibile che ci siano contatti almeno telefonici con il Quirinale che, invece, sono stati smentiti ieri.

Una cosa è chiara: salvare il governo Conte vuol dire far ingoiare tante di quelle rinunce al Movimento 5 Stelle che lo svuoterebbero fino a togliergli consistenza. Al contrario, consegnare nelle mani del Presidente Mattarella una crisi di governo, vorrebbe dire tutelare quel che resta dell’anima del Movimento. La differenza tra la prima e la seconda opzione si chiama “potere”. La sensazione è che, in ogni caso, ieri si sia chiusa la stagione di Luigi Di Maio.