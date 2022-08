Crisi energetica: le idee a cui sta lavorando il governo per aiutare le famiglie e le imprese

Per capire cosa sta succedendo sul mercato del gas potrebbe essere utile guardare per qualche secondo un grafico:

Fonte Investing.com

E' l'andamento del prezzo alla Borsa Ttf di Amsterdam. E' immediato capire che ci troviamo di fronte ad una crisi senza precedenti: un rincaro superiore al 300% in poco più di 2 mesi. A metà giugno il gas quotava ancora soto gli 80 euro.

Il governo ha fatto partire una prima complessa ricognizione per il reperimento dei fondi da utilizzare per i nuovi aiuti alle famiglie ed alle imprese. Una partita difficile e piena di incognite perché al momento, si spiega in ambienti dell'esecutivo, non c'è ancora una idea precisa su come recuperare i soldi necessari dopo un intervento pesante fatto con il decreto aiuti bis di oltre 14 miliardi di euro. Sicuramente non si interverrà con uno scostamento di bilancio nonostante queste sia la richiesta di alcune forze politiche (Lega e M5s).



Si stanno esaminando tutte le possibili misure d'intesa con gli operatori del settore ma è poco probabile che si possa definire qualcosa entro la prossima settimana. Alcune idee incominciano tuttavia già a circolare.

Crediti di imposta

Sul credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, che è in vigore fino a settembre, si valutano due ipotesi: o la proroga fino al termine dell'anno o un aumento dell'aliquota.

Sconti sui carburanti

Probabilmente saranno prorogati gli sconti sui carburanti in scadenza il 20 settembre, mentre ci sarebbero diversi dubbi, anche di carattere tecnico, sulla possibilità di un intervento per la cassa integrazione a favore dei lavoratori delle imprese che devono fermare o ridurre la produzione a causa del caro energia.

Aiuti alle famiglie

Sul versante delle famiglie potrebbe essere potenziata la rateizzazione delle bollette.

Il conto della spesa

Una certezza è che si dovranno aspettare i dati agosto sul gettito fiscale. Tenendo conto delle operazioni precedenti su questo fronte il saldo è già di 48 miliardi, tutti autofinanziati.

Per soddisfare le richieste e le aspettative dei partiti servirebbero almeno una ventina di miliardi aggiuntivi, si stima a spanne, e le nuove entrate tributarie - anche queste al momento sono stime approssimative - potrebbero assicurare, forse, solo alcuni miliardi. Troppo poco per definire un progetto di aiuti articolato e consistente.

La tassa sugli extra profitti

Sullo sfondo, tra le ipotesi, c'è ancora chi insiste sull'aumento della tassa sugli extraprofitti delle imprese dell'energia. Una ipotesi che rimane comunque una strada piena di ostacoli.



Il contenitore delle nuove misure

Altri ragionamenti riguardano l'eventuale contenitore delle nuove misure. Si parla di un nuovo decreto ma anche di un emendamento proprio al dl aiuti bis che dovrebbe arrivare in Aula al Senato, per la conversione in legge, il 6 settembre.