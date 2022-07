Crisi, Fiano (Pd): M5S freddi? Più che calore serve la fiducia

Roma, 20 lug. (askanews) - "Siamo più che convinti che questo presidente del Consiglio e il suo discorso programmatico meriti la nostra fiducia e che il paese ha bisogno di ciò di cui oggi ha parlato il presidente del Consiglio illustrando cosa c'è ancora bisogno di fare e cosa non si farebbe se il paese andasse in crisi e la legislatura terminasse. Quindi siamo molto convinti delle parole che abbiamo ascoltato". Così Emanuele Fiano (Pd) ha commentato il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato. A chi gli chiedeva come giudicasse la freddezza del M5S in aula durante il discorso di Draghi, Fiano ha risposto: "Più che il calore della reazione ci interessano le necessità del paese, pensiamo che davanti a un discorso come questo ogni forza politica debba dare la fiducia a questo governo per continuare il lavoro fatto in questi mesi e che non si sarebbe potuto fare come dice lui se non ci fosse stata l'unità del paese".