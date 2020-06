[Il caso] M5s in piena crisi tra valigette dal Venezuela e scissione by Di Battista. Il Pd guarda preoccupato al Mes e a luglio

“La polpetta venezuelana forse ricompatta, tira fuori un po’ di orgoglio. Ma la spaccatura ormai è evidente. E se noi non stiamo bene, la legislatura sta sicuramente peggio”. Il deputato grillino sintetizza così 48 ore sull’ottovolante. La crisi del Movimento esce dai retroscena giornalistici nello scontro Grillo-Di Battista e porta il Movimento ad un passo dalla scissione. Il tutto amplificato, ma anche attutito, dallo scoop del quotidiano spagnolo conservatore Abc: tre milioni di euro consegnati in contanti nel 2010 dal regime di Chavez a Gianroberto Casaleggio. Dove, come vedremo, ciò che colpisce di più è il timing della sua diffusione. Perchè i contenuti, al di là di report con la dicitura top secret, sono destinati a restare non verificabili: Chavez e Casaleggio sono morti, i soldi erano contanti e Maduro ha qualche problema più urgente per le mani che non ripensare ad un’operazione di dieci anni fa.

Il timing dello scoop

Il timing con cui la notizia è stata diffusa - lunedì mattina intorno alle 9 del mattino con l’edizione on line di Abc - racconta invece che al netto di una casualità sempre possibile, lo scoop fa male al Movimento nel suo insieme. E’ utile, invece, al presidente Conte che non vede l’ora di ridimensionare il peso dei 5 stelle nella maggioranza. Oltre che alle opposizioni che con questa notizia hanno di che banchettare per i prossimi mesi. Il passaggio dei soldi, vero o falso che sia, è infatti compatibile con le simpatie chaviste e più in generale per il Venezuela sempre rivendicate da Alessandro Di Battista e Manlio di Stefano, attuale sottosegretario agli Esteri del ministro Di Maio.

La valigetta del console

Succede tutto in 48 ore. Che conviene mettere in fila a partire dalla fine. Ieri mattina il quotidiano spagnolo ABC pubblica in prima pagina con tanto di prova fotografica la notizia che il regime di Hugo Chavez nel 2010 ha finanziato il Movimento 5 Stelle di Gianroberto Casaleggio perchè “promotore - secondo l’informativa pubblicata - di un movimento rivoluzionario e anticapitalista di sinistra nella Repubblica italiana”. La valigetta con dentro 3 milioni e mezzo in banconote sarebbe stata consegnata “tramite bagaglio diplomatico” a Casaleggio sr tramite il console venezuelano a Milano Giancarlo di Martino. Nella storia i sarebbe di mezzo l’allora ministro degli Esteri e attuale presidente Maduro, i fondi riservati del ministero degli Interni da cui venivano i soldi, e un super generale a capo dell’intelligence Hugo Carvajal che poi Maduro ha proclamato “traditore perchè ha appoggiato il governo Guaidò” e di cui sono perse le tracce da qualche mese. Tutti ingredienti perfetti per una spy story a puntate in una serie tv. Ma siamo nel contesto reale della politica italiana.

Le relazioni venezuelane

Al netto delle querele per diffamazione che sono state promesse dai vertici del Movimento e dal console venezuelano a Milano, anche il più inesperto di spy story capisce che in un mondo di ombre e sospetti e scarsa democrazia quale è il Venezuela, si tratta di una notizia “perfetta”: non è verificabile alla fonte, cioè con l’intelligence; i contanti non lasciano traccia; sono morti il datore e il destinatario dei soldi, Chavez e Gianroberto Casaleggio. Resta Maduro, il presidente in carica: difficile pensare che possa collaborare ad un’inchiesta del genere. Ci sarà comunque un’inchiesta della procura di Milano.

L’unica cosa vera e dimostrata in questa storia, sono le simpatie rivendicate spesso dai vertici del Movimento, a cominciare da Di Battista per finire con l’attuale sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, nei confronti di Chavez prima e Maduro poi. Indimenticabili alcuni passaggi della storia recente: il convegno alla Camera nel 2015 in cui un relatore plaudì “al governo Maduro e al popolo boliviano e venezuelano”; la delegazione 5 Stelle che nel 2017 volò a Caracas per commemorare Chavez; mozioni varie, tra il 2018 e il 2019, favore delle politiche di Chavez e contro Guaidò. Di Stefano e Di Battista sono sempre insieme e in prima fila in questa battaglia sudamericana. Il contesto, nel cucinare falsi dossier, sappiamo essere prezioso come l’aria. Se qualcosa è possibile, in un attimo diventa probabile.

Abc conferma tutto

Comunque, tra secche smentite del console del Venezuela a Milano, di Casaleggio jr, del capo delegazione Bonafede e di tutto il vertice pentastellato e altrettanto secche conferme della direzione del giornale spagnolo, il risultato è che l’ultimatum consegnato domenica da Di Battista a Conte si è dissolto ieri in giornata come neve al sole.

Ed ecco che il tempismo nella propalazione del dossier diventa quasi la vera notizia. Da giorni Di Battista e Casaleggio jr mandano segnali all’ala governativa del Movimento. E a Giuseppe Conte. “ Se vuole essere leader del Movimento e come tale governare da premier deve iscriversi al Movimento, sottoporsi al consenso tramite la votazione sulla piattaforma Rousseau e poi partecipare ai nostri Stati generali che devono essere convocati il prima possibile” è la sintesi del ragionamento di Di Battista ripetuto ieri in altre interviste. Il quale si è a sua volta candidato alla guida del Movimento “troppo ingessato e freddo rispetto alle battaglie fondative che nel 2018 lo hanno fatto votare dal 33 per cento degli italiani”. Casaleggio jr, in questa fase, appoggia Di Battista quando ripete, lo fa da giorni, che non si può derogare alla regola del “secondo mandato” il che metterebbe fuori gioco alle prossime elezioni tutto lo stato maggiore del Movimento che è già al secondo mandato parlamentare. Davide Casaleggio è custode delle regole del Movimento e anche di Rousseau, la piattaforma web che è l’unico arbitro di ogni cambiamento statutario. Ma le truppe parlamentari sopportano sempre meno la presenza della Casaleggio e associati e soprattutto l’obbligo di dover versare ogni mese 300 euro quale retta per il funzionamento di quella che è la struttura organizzativa del movimento.

Prima ancora dell’inchiesta di Abc, lo stop a Dibba (e Casaleggio) era arrivato da Beppe Grillo, il garante del Movimento, che già domenica, in risposta all’intervista lo aveva paragonato ai “terrapiattisti” e ai “gilet arancioni di Pappalardo” e a chi vive nel passato come nel film Il giorno della marmotta”. L’inchiesta di ieri mattina ha fatto il resto.

Il Venezuela non fa male a Conte. Anzi…

Alla fine chi esce più saldo da queste 48 ore sembra essere proprio Giuseppe Conte. E il progetto politico di cui è il referente. Pazienza se gli Stati generali di villa Pamphili sono stati offuscati dal “caso 5 Stelle” e con loro il Piano per il rilancio presentato dal governo (una lista di una cinquantina di titoli). Quei sondaggi che danno il partito di Giuseppi e il Movimento volare intorno al 30%, lo ringalluzziscono e non poco. Villa Pamphili diventa ogni giorno che passa sempre più una passerella del Presidente del Consiglio. E il ventilatore aperto in direzione 5 Stelle, tutto sommato gli lascia campo più libero. Nonostante ieri abbia voluto sottolineare di “ essere ben contento di tornare, domani, a fare l’avvocato”.

La scissione resta sul tavolo

In tutto questo il rischio scissione del Movimento resta tra le cose possibili. Questione di settimane - a luglio - o di qualche mese, in autunno, dopo le regionali e il referendum che farà diventare effettivo il taglio dei parlamentari. Le opposizioni chiedono commissioni d’inchiesta e informative in Parlamento. Precarietà e incertezza destinate a pesare sul prosieguo della legislatura. Il Pd osserva preoccupato e nervoso. Il voto parlamentare sul Mes è l’occasione perfetta per esaltare la spaccatura che Di Battista ha aperto in queste ore e rendere evidente una nuova maggioranza qualora M5s, da sempre contrario a quei fondi, dovesse votare contro il resto della maggioranza.

I numeri dicono che il partito trasversale pro-Mes - formato da Partito Democratico, Forza Italia, Italia Viva e, salvo eccezioni, Liberi e Uguali - l'avrebbe vinta. E’ chiaro che se si forma una maggioranza alternativa in aula su un argomento tanto importante, Conte sarebbe costretto a salire al Quirinale. In piena estate, a luglio. La fotocopia di quello che già successe lo scorso anno per la Tav. E così, tra i senatori Pd, si comincia a fare di conto. I fan di Di

Battista a palazzo Madama “non sono pochi”, potrebbero essere circa una decina e hanno un peso politico importante”. Le aperture del Movimento per dire sì al Mes affiorate nel fine settimana, sono state un abbaglio. Di Battista le ha subito messe a tacere. La linea è confermata: no al Meccanismo europeo di stabilità.

Il Pd e i sospetti su Conte

Nel Pd tornano i sospetti su Conte. “E’ il premier - si sottolinea - che deve assumere iniziative politiche chiare, esplicite. Se non lo fa è segno che ha un suo disegno, altrimenti non avrebbe fatto gli Stati Generali e non si comporterebbe in un certo modo”. ”. Al sospetto si aggiunge l'irritazione per ritrovarsi “di nuovo a portare le croce al posto di altri” in nome della solita responsabilità. E dire che se Conte avrà tutti questi soldi da spendere, “il merito è dell’asse Pd che sia mossa in Europa, Gualtieri, Gentiloni, Sassoli”. Conte, dunque, deve fare ordine in casa propria. Non può rinviare. Luglio sarà un Vietnam e va affrontato con le idee chiare. Ci sarà la variazione di bilancio, il Mes, la nuova richiesta di sforamento di debito di 10 miliardi per le casse integrazioni (che prima o poi arriveranno), il decreto rilancio da convertire, il decreto semplificazioni e pure la legge elettorale. Ciascuno di questi voti può essere la trappola perfetta per far cadere il Conte 2.