Crippa (M5S): chi vota sfiducia a Bonafede è contro il governo

Roma, 19 mag. (askanews) - "Noi non accettiamo questo tentativo di sfiduciare l'azione dell'esecutivo perché è di questo che si tratta. Bonafede, infatti, è il rappresentante del Movimento nella delegazione al governo. Se si vuole uscire dalla maggioranza, quindi, lo si deve fare in modo diverso". Lo ha detto al quotidiano online Affaritaliani.it il capogruppo del M5S alla Camera Davide Crippa."Senza contare - ha aggiunto - che non ci sono le condizioni oggettive che possano supportare una mozione di sfiducia dal momento che il ministro è sempre stato in prima linea nella lotta alla corruzione e alla criminalità"."Renzi - ha osservato ancora Crippa - deve decidere se votare o meno la sfiducia, deve dire, assumendosene la responsabilità, che non accetta di rimanere più, in piena pandemia e con una manovra da 55 miliardi da approvare, all'interno della maggioranza di governo. Una maggioranza che in prima persona ha sostenuto con il voto di fiducia. Ma non credo che Italia viva arriverà a questo", ha concluso l'esponente stellato.