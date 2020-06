Crimi: ho sentito Di Battista, non è momento per congresso M5s

Roma, 17 giu. (askanews) - M5s non può tenere ora il proprio congresso, quella discussione va rinviata. Lo annuncia il capo politico M5s Vito Crimi in un post su Facebook nel quale spiega di avere discusso della questione anche con Alessandro Di Battista: "Il Movimento 5 Stelle ha oggi l'onere e l'onore di governare il Paese, e deve continuare a fare la propria parte mettendo a disposizione dei cittadini ogni sua risorsa ed ogni istante del proprio tempo. Beppe Grillo ce lo ha ricordato di recente, e non posso che ringraziarlo di cuore. Concordo con lui, quindi, che non sia questo il momento di pensare ad un 'congresso', o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare".Fare adesso le assise del movimento "sarebbe fuori luogo e incomprensibile già per molti di noi, impegnati nei lavori di aule e commissioni, di ministeri e di governo, figurarsi per i tanti italiani che attendono risposte su ciò che vogliamo per l'Italia".Aggiunge Crimi: "E anche se tanti giornali e tv non parlano di altro (come se l'Italia non avesse altri pensieri), non dobbiamo farci trascinare. Non lasciamoci distrarre e non alimentiamo le polemiche, le accuse, il fango e le fake news che quotidianamente ci arrivano da gran parte dei media italiani. Non adesso che siamo chiamati ad assumerci responsabilità tanto importanti nei confronti dei cittadini".(segue)