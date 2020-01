Crimi ai parlamentari: M5s non è finito, rinasce nei territori

Roma, 28 gen. (askanews) - "Seguo il M5s dalle origini, ho seguito tutte le fasi anche quelle in cui ci dicevano è finita. Oggi sono qui per dirvi che non è così: il Movimento rinasce dai territori dove c'è il desiderio di ripartire". Lo ha detto il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi durante l'assemblea congiunta in corso a Montecitorio, la prima dopo le dimissioni di Luigi Di Maio (che non partecipa alla riunione) e dopo il deludente risultato di M5s alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria."In quale campo ci collochiamo? Ai cittadini interessa che abbassiamo le tasse o meno: è sui temi che dobbiamo metterci in gioco ed essere convincenti", ha aggiunto. "Penso ai prossimi appuntamenti che abbiamo davanti, al cronoprogramma nuovo, una nuova agenda di Governo, abbiamo il referendum da portare a casa", ha osservato."Sono qui per accompagnarvi - ha detto il viceministro dell'Interno - è un viaggio da fare insieme, per un rilancio e per affrontare nuove sfide tutti insieme. Sono qui per accompagnarvi con massima inclusività ed ascolto"."Ci sono cose fatte - ha ammesso - che a qualcuno possono piacere e ad altri no, ma sono scelte. E per questo voglio richiamare tutti alla responsabilità. Senso di responsabilità è comprendere il senso delle nostre scelte, a partire da me. E in questo vi chiedo il massimo supporto. Dobbiamo riaccendere la scintilla della passione nei cuori dei nostri attivisti e la passione. Non dobbiamo limitare i nostri sogni, dobbiamo immaginare obiettivi a lunga scadenza"."Abbiamo deciso di partire aiutando gli ultimi, questa una scelta di campo e la rivendico. I provvedimenti che abbiamo fatto hanno consentito alle persone di avere ciò che a loro era dovuto. Abbiamo dato loro quello che era stato negato in passato. Tra il consenso facile e il bene del cittadini abbiamo scelto il secondo", ha concluso.