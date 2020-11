Covid: Ue, revoca misure sia graduale e basata sulla scienza

(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - "Occorre essere molto graduali nella revoca delle misure" anti-Covid, "e basarsi sulla scienza. Fino a quando i vaccini saranno disponibili ed una grossa massa critica di persone non sarà stata vaccinata, sollecitiamo gli Stati membri a continuare nei loro sforzi per mitigare la pandemia". Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, a chi chiede del coordinamento Ue per la stagione sciistica invernale. "La revoca delle misure troppo precoce può portare ad un aumento del numero di casi. Non c'è una formula valida per tutti: i diversi Stati hanno realtà diverse". (ANSA).