Covid,tasso di positività in Italia raddoppia:11,5%. 81 decessi

Roma, 26 dic. (askanews) - I nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia sono stati 24.883 , contro i 54.762 del giorno di Natale. Poco meno che dimezzati anche i decessi: 81 a fronte dei 144 di ieri. Un calo che si spiega con il crollo di tamponi processarti nel secondo giorno consecutivo di festa: solo 217.052, fra molecolari e antigeniciDi contro, purtroppo, raddoppia il tasso di positività 11,5% a fronte del 5,8%). E' la fotografia odierna dei contagi da Covid 19 in Italia contenuta nel bollettino quotidiano del ministero della Salute.In decisa crescita anche i ricoverati in ospedale per Coronavirius: in tutto 9.220, 328 in più rispetto a ieri. Quanto alle terapie instensive, i pazienti ospitati sono ora 1089, 18 di pià rispetto a Natale. Con una media di 85 nuovi arrivi ogni giorno.(