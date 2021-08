Covid, Staiano (Sip): "Subito l'autorizzazione dei vaccini per gli under 12"

"A fine luglio i casi da infezione da Covid-19, nella popolazione pediatrica americana e' raddoppiata. Anche in Italia il virus continua a colpire i piu' piccoli. Nel nostro Paese il 5.5 per cento di casi, con 14 decessi, riguarda la fascia di eta' tra i 0 e i 9 anni. Mentre il 10 per cento, con 12 decessi, la classe di eta' tra i 10 e i 19 anni. E' vero che le manifestazioni cliniche da Covid19 nei ragazzi sono piu' lievi, ma non si possono escludere i decessi. Per questo il Sip auspica la rapida autorizzazione del vaccino per i bambini.". Cosi' la presidente della Societa' Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano. "Gli studi sono stati condotti su un numero elevato di ragazzi e il risultato e' del tutto a favore del beneficio rispetto al rischio. Gli effetti collaterali non sono superiori a quelli registrati per altri tipi di vaccinazioni in eta' pediatrica. I vaccini sono importanti per la sanita' pubblica perche' i bambini possono portare allo sviluppo di ulteriori varianti", ha concluso.