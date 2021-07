Covid, Sileri: seguire subito esempio Francia su Green pass

Roma, 14 lug. (askanews) - Fare subito come ha fatto la Francia, "è sicuramente una scelta giusta. Dovremmo farlo anche in Italia, non chieda a me perché ancora non siamo partiti, io a Speranza l'ho detto tante vole". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al Messaggero, riferendosi alla decisione di Emmanuel Macron sull'obbligatorietà del green pass per andare su treni e aerei, al ristorante, ad eventi con molte persone.Per Sileri bisogna applicare "sul serio" il Green pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane. "Pensiamo alle discoteche - è stata la sua riflessione - se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi". Perché "il Green pass oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati".