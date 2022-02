Covid, Salvini: se al 31 marzo situazione migliora via Green pass

Roma, 21 feb. (askanews) - "Se nei prossimi quaranta giorni la situazione continuerà a migliorare negli ospedali, nelle strade, nelle scuole e nelle fabbriche, e si supera lo stato emergenza dal nostro punto di vista si superano anche tante restrizioni. Ma è più saggio parlarne il 21 marzo, il primo giorno di primavera, quando mancheranno pochi giorni". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio 24 riferendosi al 31 marzo, scadenza dello stato emergenza legato al Covid.Ad oggi, ha continuato, "prorogare lo stato di emergenza non avrebbe senso. Se tra quaranta giorni arriviamo con gli ospedali che si svuotano, con gli italiani tutti vaccinati non ha senso continuare. Non vorrei complicare la vita a chi lavora, a chi porta il pane a casa", ha rilevato Salvini facendo riferimento all'obbligo di Green pass per i lavoratori over 50. "Insomma, dopo che lo hanno fatto tanti Paesi al 31 marzo riapriamo anche noi", ha concluso.