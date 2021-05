Covid,Salvini:mio obiettivo ritorno a vita normale da metà Maggio

Roma, 3 mag. (askanews) - "I dati, positivi, dal 15 aprile ad oggi: 8.990 ricoverati in meno, 966 terapie intensive in meno, 78.042 guariti in più rispetto ai contagiati e 6.691.768 dosi di vaccino in più. Libertà, salute e lavoro devono convivere, basta usare la testa. Se i dati continueranno ad essere così positivi, tornare a metà maggio al lavoro al chiuso e all'aperto, ed alla vita di giorno e di sera, è un obiettivo mio e di tutti gli Italiani". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando delle possibile, nuove, riaperture dal 17 maggio e dell'andamento della pandemia da Covid-19.