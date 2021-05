Roma, 13 mag. (askanews) - "Anche oggi fortunatamente gli ospedali si svuotano: 771 ricoverati in meno, 99 terapie intensive in meno, 14.295 guariti. Lunedì la Lega e 60 milioni di Italiani si aspettano riaperture, diritto al lavoro in sicurezza per tutti, ritorno alla libertà e #nocoprifuoco". Lo scrive su twitter Matteo Salvini, leader della Lega.