Covid: Salvini, io non prorogherei lo stato di emergenza

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Siamo al 95% di copertura vaccinale per gli over 80, i fragili sono tutti al riparo, dai 60 anni in su sono rimasti 3milioni di italiani scoperti. Io sono per la libera scelta". Sui ragazzi "occorrono cautele prima di somministrazioni di massa, e open day". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini al forum ANSA. Sulla proroga dello stato di emergenza "non abbiamo ancora parlato con Draghi, ma a mio avviso non ci sono i presupposti per trascinare lo stato di emergenza. Credo sarebbe un bel messaggio, come dire il peggio è passato". (ANSA).