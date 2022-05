Covid,Salvini: insensato obbligo mascherine a scuola, abolirlo

Roma, 16 mag. (askanews) - "Più di 30 gradi in classe e obbligo di mascherina su bocca e naso per ore anche seduti al banco? Non ha senso, cambiamo questa regola inutilmente punitiva, lo meritano i bambini, lo chiedono genitori e insegnanti". Lo sostiene il segretario della Lega Matteo Salvini, che in un post sui social rilancia le dichiarazioni del sottosegretario leghista all'Istruzione, Sasso, che chiede appunto l'abolizione dell'obbligo delle mascherine in classe.