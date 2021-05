Covid, Salvini: doveroso togliere il coprifuoco, lo dicono i dati

Milano, 13 mag. (askanews) - "Alla luce dei dati, il diritto degli italiani a vivere le loro città anche di notte credo sia ormai doveroso da rispettare. Mi sto battendo giorno e notte, all'interno del governo perchè le scelte le fai all'interno del governo, non stando fuori, per cancellare il coprifuoco e tornare a poter andare al ristorante o in piscina al chiuso il prima possibile". Lo ribadisce il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa per i disabili presso la Regione Lombardia.