Via libera alla Commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. Ecco come sarà composta

Via libera alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid in Italia. Sarà composta da quindici senatori ed altrettanti deputati e avrà il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità.

La commissione, cui sono attribuiti i poteri di indagine propri dell'autorità giudiziaria, valuterà l'accertamento delle vicende relative al piano pandemico nazionale, del mancato aggiornamento del piano redatto nel 2006, della mancata attivazione di quello allora vigente dopo la dichiarazione dello stato di emergenza il 3 gennaio 2020, e delle ragioni della sua mancata considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo e al suo mancato aggiornamento, nonché l'accertamento dell'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto al Virus Sars-CoV-2. Sotto la sua lente anche la verifica dei compiti e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della task-force istituita presso il Ministero della salute il 22 gennaio 2020 e del Comitato tecnico-scientifico.

La commissione dovrà quindi verificare il rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche e le conseguenze dell'eventuale mancata osservanza; valutare la tempestività ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal Governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica e la tempestività e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue dotazioni, anche per quanto attiene alla quantità, qualità e prezzo dei dispositivi di protezione individuale.

Indagherà anche su eventuali abusi, sprechi, irregolarità od illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento ed alla cura del Covid-19 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, a partire dalle mascherine prodotte in Cina, ma anche per la app Immuni, le Primule ed i banchi a rotelle.