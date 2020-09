Sono state le prime elezioni del dopo Covid e hanno coinvolto oltre 46 milioni di italiani in 61.622 sezioni tra Referendum, Regionali, Comunali e suppletive del Senato. Complessivamente sono 35 gli aspiranti governatori per 6 Regioni (in Valle d'Aosta l'elezione del presidente è indiretta). Oltre al referendum ci sono sfide importanti nelle Regioni che potrebero aver ripercussioni anche sul gorverno generale. In Liguria l'uscente Giovanni Toti è insidiato da Ferruccio Sansa, frutto dell'intesa Pd-M5S. In Veneto a sfidare Luca Zaia sono Arturo Lorenzoni (sostenuto da una coalizione di centrosinistra) e Enrico Cappelletti (M5S). In Toscana Eugenio Giani (sostenuto da Pd, Iv e La Sinistra) sfida la leghista Susanna Ceccardi mentre il Movimento schiera Irene Galletti. In Puglia l'uscente Michele Emiliano se la vedrà con Raffaele Fitto con le variabili Antonella Laricchia (M5S) e Ivan Scalfarotto (Iv) che, per l'ex pm, rischiano di essere decisive. In Campania a sfidare De Luca sono l'azzurro Stefano Caldoro e la dimaiana Valeria Ciarambino.

LO SPOGLIO IN TEMPO REALE

15:12 - L'affluenza - Per il referendum costituzionale è stata del 51,75% alla chiusura dei seggi, quando sono arrivati i dati di oltre 3 mila comuni su 7.900. I dati si evincono dal sito del Viminale.

15:10 - Referendum: verso successo del Sì - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai,il Sì raggiunge una forchetta 60-64% al referendum costituzionale. Il No raggiunge il 36-40%.

15:03 - Primi exit poll - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E' seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%. in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all'11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

15:00 - Chiusi i seggi al via lo spoglio

15:45 - Secondo gli exit poll della Rai nelle Marche il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli con il 47-51% supera il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi, accreditato di un consenso tra il 34 e il 38%.

15:40 - E' avanti Luca Zaia, candidato del centrodestra, alle elezioni Regionali in Veneto. Gli exit poll della Rai confermano le previsioni: il governatore uscente è tra il 72 e il 73%, Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra, tra il 16 e il 20%, Enrico Cappelletti, candidato M5s, tra il 3 e il 5%, Arturo Guadagnini tra lo zero e il 2%.

15:38 - Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per Rai per la corsa alla guida della regione Campania il presidente uscente Vincenzo De Luca con il 54-58% dei consensi è avanti allo sfidante di centrodestra Stefano Caldoro con il 23-27%.

15:37 - Prudenza negli exit poll della Rai sulle elezioni regionali in Puglia. I due principali sfidanti Raffaele Fitto del centrodestra e il governatore uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano hanno pochissimi punti di distacco, quindi i primi dati sono di un perfetto testa a testa. Entrambi vengono dati in una forbice tra il 39% e il 43%. Dietro la candidata M5s Antonella Laricchia tra l'11 e il 15%. Ivan Scalfarotto, candidato di Italia Viva, tra l'1 e il 3%.

15:36 - Lega primo partito tra il 20 e il 24% alle elezioni regionali in Valle d'Aosta, Progetto civico progressista (che comprende il Pd) tra il 13 e il 17%. Sono i dati degli exit poll Rai. L'Union Valdotaine è tra l'11 e il 15% e il centrodestra Valle D'Aosta (con FI e Fdi) tra l'8 e il 10%. M5s è fermo tra il 4 e il 6%.

15:33 - Secondo gli exit poll Rai in Toscana il candidato del centrosinistra Eugenio Giani con una forbice tra il 43,7 e il 47,5% sarebbe avanti alla candidata leghista Susanna Ceccardi che raccoglierebbe tra il 40 e il 44% dei consensi.

15:32 - Il presidente uscente Giovanni Toti (centrodestra) oltre il 50 per cento, lo sfidante Ferruccio Sansa (Pd-M5S) indietro di 15 punti. Lo dice l'exit poll Swg-La7 sulle elezioni regionali in Liguria.