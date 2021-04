Covid, no vax e ristoratori manifestano davanti Montecitorio

Roma, 21 apr. (askanews) - Nuova protesta davanti a Montecitorio contro le restrizioni anti Covid e per le riaperture. "Vaccini sì, obbligo no", "Libertà di scelta", "La scuola si fa in classe", i cartelli tenuti su dai manifestanti, un centinaio, molti di loro senza mascherina. "Libertà, libertà", lo slogan più urlato. Si tratta di ristoratori ma anche cittadini dubbiosi sui vaccini."Non voglio ristori, voglio tornare a lavorare 14 ore al giorno come ho sempre fatto, ne ho diritto: vengo dall'Emilia Romagna. Bonaccini un giorno dice va bene quello che fa Salvini, un giorno dice bene Draghi, un giorno dice aspettiamo cosa dice Speranza", dice un manifestante al megafono. "Hanno sputato sulla Costituzione!", urla un altro.Le strade intorno a Montecitorio e a Palazzo Chigi sono blindatissime.