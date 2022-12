Roma, 30 dic. (askanews) - "Sul Covid, il modello restrittivo adottato in passato non ha funzionato, come stiamo vedendo anche in Cina. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini e sulla prevenzione, piuttosto che sulla privazione delle libertà. E intendo continuare così anche in futuro". Lo ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio sul suo canale Telegram.