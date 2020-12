Covid, Meloni: norme finora inutili,Conte si scusi con italiani

Roma, 18 dic. (askanews) - "Se verrà confermata la stretta sul Natale mi aspetto che il Presidente del Consiglio dica, come premessa a qualsiasi sua dichiarazione, due cose: che si scusa con gli italiani per aver fatto in questi mesi delle norme rivelatesi completamente inutili, come era stato ampiamente preannunciato. Ricordiamo che Conte aveva espressamente detto che le misure restrittive di novembre e di dicembre servivano a salvare il Natale. Questo non si è realizzato e il fallimento è confermato dai fatti". Lo scrive la leader di Fdi, Giorgia Meloni, su facebook.Meloni inoltre chiede che "il presidente Conte illustri, prima delle misure restrittive, quelle di ristoro previste per commercianti, ristoratori e tutte le attività che hanno fatto sacrifici in questi mesi confidando nella possibilità di lavorare a Natale come promesso dal governo. Se è vagamente consapevole di quello che sta facendo, Conte parta da queste sue premesse prima di dire tutto il resto".