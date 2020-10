Covid, Meloni: in scelte governo su regole regna sovrano il caos

Roma, 11 ott. (askanews) - "Il caos regna sovrano nelle decisioni del Governo sulle norme anti-Covid. Oggi nuova sceneggiata kafkiana sull'attività motoria e sportiva". Lo ha dichiarato via Fascebook la presidente Fdi Giorgia Meloni."Il Ministero dell'Interno - ha ricordato- dirama una circolare per chiarire il confuso contenuto del decreto legge del governo sull'attività motoria e sportiva e dice: è vietato fare jogging senza mascherina. Si scatena il caos e poche ore dopo il Viminale è costretto a precisare la sua stessa circolare, che avrebbe dovuto chiarire cosa si può fare e cosa no secondo l'ultimo decreto di Conte. È assurdo che il Governo non tenga conto del significato delle parole e continui a scrivere provvedimenti schizofrenici, che lasciano i cittadini nella più totale indeterminatezza e nell'arbitrio delle diverse interpretazioni delle norme"."Gli italiani - ha concluso Meloni- non ne possono più di tutto questo e pretendono dall'esecutivo solo un po' di buon senso e informazioni chiare e precise."