Covid:Meloni,continuità con Conte è sotto gli occhi di tutti

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma possiamo già dire che sulle due principali sfide di questo esecutivo, la lotta alla pandemia e la difesa dell'economia, la continuità con Conte è sotto gli occhi di tutti". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, al Giornale.it "A più di un anno dallo scoppio dell'emergenza sanitaria siamo praticamente al punto di partenza e la strategia rimane la stessa: si persevera sulla strada delle chiusure generalizzate, dei lockdown e della limitazione delle libertà, si continua a fare poco o niente sui veri focolai di contagi come il trasporto pubblico e non si investe come si dovrebbe sulle cure domiciliari e sulle terapie precoci". (ANSA).