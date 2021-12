Covid, Meloni: basta stato d'emergenza, ripristinare diritti

Roma, 13 dic. (askanews) - "Ora il cittadini è un suddito: devi stare zitto, pagare, e decido pure quando esci di casa. Ma che emergenza è dopo due anni? Devi riuscire a combattere la pandemia ripristinando la pienezza dei diritti individuali e democratici". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una iniziativa a Rieti, alla notizia della propbabile proroga - domani in Cdm - dello stato d'emergenza. "Dopo due anni non mi puoi dire che siamo in emergenza, non so se potrò uscire di casa. Hai voglia a chiudere i ristoranti se poi sui mezzi pubblici la gente è stipata. I cittadini vengono trattati da imbecilli".