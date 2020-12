Covid, Mattarella: solo con sforzo collettivo si supera emergenza

Roma, 14 dic. (askanews) - "Solo uno sforzo collettivo, solo un multilateralismo efficace, potranno consentire alla Comunità internazionale di superare questa emergenza e di affrontare sfide globali, dai cambiamenti climatici, ai flussi migratori, alla digitalizzazione e a quella, oggi più che mai attuale, della costruzione di società resilienti". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione del 60° anniversario dell'accordo istitutivo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)."L'intento di disegnare un modello di sviluppo aggiornato e in grado di tramutare sfide in opportunità, richiede una risposta ampia, comune, che abbracci la società nel suo complesso", continua il Capo dello Stato.