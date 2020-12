Covid, Mattarella: sforzo collettivo per uscire dall'emergenza

Roma, 4 dic. (askanews) - "Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno "Ri-Nascita Italia", che si tiene in una fase di grave crisi sanitaria, economica e sociale, caratterizzata da forte incertezza, che - allo stesso tempo - richiede risposte concrete per uscire dall'emergenza e per avviare la costruzione di solide prospettive per il futuro. Serve uno sforzo collettivo, che coinvolga istituzioni, parti sociali e società civile, il cui successo richiede un ampio contributo sia del settore pubblico sia di quello privato, per conseguire risultati tangibili e assicurare una concreta prospettiva di futuro migliore alle giovani generazioni. Con questo spirito invio ai partecipanti un caloroso augurio di buon lavoro".Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'evento "Ri-Nascita Italia", letto dalla presidente della Fondazione Guido Carli che lo ha promosso Romana Liuzzo."Ri-Nascita Italia" è l'evento ideato e voluto dalla presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo che ha riunito oggi all'Auditorium Parco della Musica, i principali rappresentanti del nostro sistema economico e produttivo per una riflessione sul superamento della fase di emergenza dovuta alla pandemia.