Covid, Mattarella: bilancio 2021 positivo, frutto scelte coraggiose

Roma, 20 dic. (askanews) - "Siamo ancora chiamati alla prudenza e alla responsabilità. Ci siamo dotati, tuttavia, di strumenti adeguati per combattere il virus. Non ci sentiamo più in balìa degli eventi". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto alle Alte cariche dello Stato in occasione delle festività traccia un bilancio positivo dell'anno appena passato."Credo che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo" per quest'anno, "per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società - dice il Capo dello Stato -. E' stato il frutto di scelte coraggiose, dei progressi della scienza, di comportamenti coscienziosi, di senso civico diffuso, e la risultante di una convergenza tra le istituzioni e i cittadini. La pandemia segna ancora il nostro tempo. Ha provocato dolore, sofferenze, nuove povertà. Ma abbiamo visto risposte solidali, sono emersi talenti e qualità inespresse, si sono accelerati processi innovativi. Siamo stati spinti a correggere, con misure efficaci, l'inerzia delle dinamiche economiche e sociali innescate dalla crisi".