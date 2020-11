Covid: Marche in 'arancione'. Acquaroli, attenetevi a misure

(ANSA) - ANCONA, 15 NOV - "Da oggi, per 14 giorni, va in vigore l'ordinanza firmata dal ministro Speranza a cui vi prego di attenervi scrupolosamente". Inizia così il post che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha pubblicato stamani sulla propria pagina Facebook, ricordando l'avvio della fase "arancione" per la regione e quindi delle nuove misure restrittive anti-Covid. "Mi è molto dispiaciuta - scrive il governatore - la mancanza di una comunicazione minima e della concertazione necessaria che avrebbe potuto portare a scenari diversi o comunque a rendere una misura una soluzione invece di un'imposizione". "Sono amareggiato perché il mio è sempre stato un atteggiamento collaborativo con le Istituzioni nazionali e in linea con i tecnici sanitari della regione", sottolinea Acquaroli. "Siamo in pandemia e la coesione e la forza dei messaggi sono strumenti indispensabili per comunicare le giuste informazioni alle nostre comunità - aggiunge - Per questo la chiarezza e la concertazione sono indispensabili a rendere credibili le scelte, per questo bisognerebbe evitare sistemi schizofrenici che fanno confusione e gettano intere comunità e categorie in un allarme continuo". "Così si genera esasperazione. Basti pensare a chi da giallo è diventato rosso - conclude il presidente - senza neanche passare per l'arancione. Faremo di tutto per combattere il virus, ma ci piacerebbe farlo insieme e in maniera seria". (ANSA).