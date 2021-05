Covid: Leu, ora possibile graduale superamento coprifuoco

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "I dati degli ultimi giorni riguardo i contagi, l'occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva sono buoni. Salvini sbaglia a porre la questione solo come strumento di propaganda. La vera sfida è riaprire senza poi dover richiudere. Oggi grazie alla linea della prudenza sostenuta con forza dal ministro Speranza, possiamo permetterci di ragionare su maggiori aperture e su un naturale spostamento del coprifuoco con gradualità e prudenza. Questo si può fare oggi perché si sono fatte scelte difficili e impopolari ieri sulle chiusure". Così il capogruppo LeU Federico Fornaro ammorbidisce la linea sulle misure anticovid (ANSA).