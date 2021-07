Covid, Letta: no atteggiamenti sconsiderati, responsabilità

Roma, 16 lug. (askanews) - "Abbiamo fatto, come italiani, uno straordinario sforzo durante tutto il lockdown, lo stiamo facendo durante le vaccinazioni in corso, uno sforzo vincente. Sarebbe davvero irresponsabile buttare via questi sforzi con atteggiamenti sconsiderati". Lo ha detto a Radio Immagina il segretario del Pd Enrico Letta, parlando di pandemia, varianti e graeen pass."Siamo davanti all'ultimo miglio, è complesso perchè la vicenda delle varianti obbliga a fare fronte a sfide anche nuove di cui non c'è ancora evidenza", ha aggiunto, sottolineando che "la salute degli italiani viene davanti a tutto e la serietà nella gestione di questa vicenda è la cifra con la quale vogliamo operare e chiediamo al governo di operare. Siamo tranquilli perchè sappiamo che questa è la linea di Draghi, Speranza, Figliuolo e dei componenti degli organi tecnici"."Siccome - ha concluso - tanti italiani ancora non sono vaccinati e l'impatto della variante non è chiaro, credo e chiedo che il governo sia molto attento a tenere atteggiamenti scrupolosi e seri. Non ho dubbi che lo farà e che gli italiani seguiranno, come hanno seguito con grande senso di responsabilità tutta la vicenda".