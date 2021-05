(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Biden sfida le big della farmaceutica. Brevetti liberi per battere la #pandemia. Civiltà. Come sembrano lontani muri, cloro e candeggina. Ricordiamoci sempre però chi stava per l'uno e chi per l'altro". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. (ANSA).