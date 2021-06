Covid:Lega,sospendere vaccini under 16,cautela per under 25

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Sulle vaccinazioni ai più giovani la proposta della Lega al governo è quella di sospendere in via cautelativa le somministrazioni per tutti coloro che hanno un'età inferiore ai 16 anni e procedere con assoluta prudenza anche per chi ha un'età al di sotto dei 25 anni, rimodulando la campagna vaccinale sulla base dei principi di massima precauzione e massima cautela. Quando in gioco c'è la salute dei nostri figli non si può improvvisare, occorre garantire chiarezza e sicurezza". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo insieme agli altri senatori leghisti firmatari della mozione depositata. (ANSA).